Een succesvol EK... en dan een transfer naar een Europese reus voor Johan Bakayoko? Nog een topclub volgt gegeerde aanvaller

Na een meer dan succesvol seizoen met PSV Eindhoven, zou Johan Bakayoko wel eens een van de attracties van Euro 2024 kunnen worden... en van de zomerse transfermarkt.

Als er vaak wordt gesproken, terecht, over de explosiviteit van Jérémy Doku aan de linkerkant, dan zit België met Johan Bakayoko aan de rechterkant ook goed.

Sinds de komst van Domenico Tedesco aan het roer van de selectie is Bakayoko een Belgisch international en heeft hij zojuist een geweldig seizoen achter de rug bij PSV Eindhoven, met 14 doelpunten en 14 assists in alle competities.

Dit seizoen zou de 21-jarige speler een belangrijke rol moeten spelen in Duitsland, ook al zal hij speeltijd moeten delen met Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere en anderen.

Juventus volgt Johan Bakayoko!

Toch lijkt het traject van Johan Bakayoko goed uitgestippeld, zoals hij zelf niet lijkt te betwijfelen. Het doel is duidelijk: uitblinken op het EK, alvorens misschien een transfer naar een Europese gigant te verwezenlijken.

Deze giganten tonen al interesse. Er is al gesproken over Liverpool en andere clubs, maar er is ook een grote club uit Italië die de speler volgens informatie van Nicolo Schira al meerdere keren heeft gescout: Juventus.

De Italiaanse journalist verduidelijkt niet of de Oude Dame van plan is een concreet bod te doen bij PSV, maar in ieder geval staat Johan Bakayoko op het verlanglijstje van de meest gelauwerde club in de laars.