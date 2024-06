Ex-ploegmaat maakt bedenking nadat De Roeck aangekondigd werd als trainer van Antwerp: "Oei Jonas, toch niet opnieuw?"

Jonas De Roeck wordt de nieuwe trainer van Antwerp. Een terugkeer naar zijn oude liefde, waar hij eerder al speelde en trainde. Frank Boeckx ziet het als een goeie keuze van The Great Old, maar heeft ook zijn bedenkingen...

Boeckx en De Roeck deelden ooit de kleedkamer bij Antwerp en later werkten ze samen bij Anderlecht. “Hij was eerst mijn coach, als T2 van Kompany, van wie hij véél heeft opgestoken. Vervolgens zaten we een tijd samen in de staf", aldus Boeckx bij GvA.

"Jonas is geen tiran die zegt: 'Jij moet naar mij luisteren.' Hij werkt graag samen met anderen en respecteert ieders mening. Daarom dat oud-collega's telkens op een respectvolle manier over Jonas spreken.”

Boeckx was niet verrast toen Antwerp voor De Roeck ging. “Nee, aangezien hij het huis kent, voor aanvallend voetbal staat en voor zijn ontslag bij Westerlo fraaie dingen liet zien."

De Roeck en Boeckx zaten bij Antwerp samen in de ploeg toen de oude Bosuil bijna uit elkaar viel en er veel beslommeringen waren. "De enige bedenking die ik in een fractie van een seconde maakte, was: oei Jonas, je gaat toch niet opnieuw naar Antwerp nu de club in financiële moeilijkheden zit?"

Antwerp zal inderdaad niet meer de grote bedragen kunnen uitgeven. "Zo erg als toen zal het nu natuurlijk niet zijn. Wel ben ik benieuwd hoe daadkrachtig Antwerp op de transfermarkt zal kunnen toeslaan indien er jongens vertrekken.”