📷 OFFICIEEL KRC Genk maakt de naam van zijn nieuwe trainer bekend

Thorsten Fink is de nieuwe hoofdcoach van KRC Genk. Fink maakt de overstap van Sint-Truiden waar hij afgelopen seizoen lof oogstte met zijn attractief voetbal. De 56-jarige Duitser tekent een contract voor onbepaalde duur in de Cegeka Arena.

Fink kan terugblikken op een roemrijke spelerscarrière waarin hij zijn grootste successen behaalde bij Bayern München. In München werd hij 4x landskampioen, won hij 3x de Duitse beker, de Champions League en de Wereldbeker voor clubs.

Ook als trainer kan hij al enkele mooie adelbrieven voorleggen. Als hoofdcoach van FC Bazel won hij twee keer de Zwitserse landstitel en één keer de beker. Met Vissel Kobe pakte hij, met o.a. Andrès Iniesta, David Villa en ex-Rode duivel Thomas Vermaelen in de ploeg, ook in Japan de dubbel.

STVV

In eigen land oogstte Fink afgelopen seizoen bij Sint-Truiden vooral lof met zijn attractieve speelstijl. Met die positieve blik op voetbal wekte hij de interesse van de Genkse clubleiding.

“Een blik op zijn palmares zegt eigenlijk alles: Fink is een winnaar. Zowel als speler als later als coach heeft hij prijzen gepakt. Hij koppelt die resultaten steeds ook aan positief voetbal en hij durft jongeren te integreren”, zegt Algemeen Directeur Erik Gerits op de website van de ploeg

“ Het is geen geheim dat bij KRC Genk de ontwikkeling van jonge talenten een belangrijke hoeksteen is van onze werking. Het maakt van Thorsten de juiste persoon om volgend seizoen onze jonge groep te gaan leiden.”

Ambities

Met Fink aan het roer blijft de ambitie van KRC Genk ook voor volgend seizoen onveranderd. “In eigen land mikken we opnieuw op een plaats bij de eerste zes waarna we ons willen mengen in de Champions’ Play-offs en een Europees ticket willen afdwingen”, klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé. Een ambitie die hij deelt met de nieuwe Genkse hoofdcoach.

“KRC Genk is één van de beste teams uit de competitie en een club met een prachtig verleden. Net als veel mensen die bij de club betrokken zijn, was mijn vader een mijnwerker. Hard werken is een waarde die ik van thuis uit heb meegekregen en hier ook wil uitdragen”, reageert Fink.

Filosofie

“Verder delen de club en ik dezelfde voetbalfilosofie. KRC Genk staat bekend om zijn geweldige jeugdwerking en beschikt over een sterk belofteteam in de Challenger Pro League. Ik kan niet wachten om met al die talenten van vandaag en van morgen aan de slag te gaan. Ik wil hier prijzen pakken en me samen met de club bewijzen op het internationale toneel.”

Fink tekent een overeenkomst voor onbepaalde duur in Genk. Assistent-trainer Sebastian Hahn en physical coach Goran Kontic maken mee de overstap van Sint-Truiden.