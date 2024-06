Krijgt Club Brugge alweer nieuwe klap te verwerken? "Ik vrees dat het dan terug naar af is voor Club"

Het is geen geheim meer dat Club Brugge dolgraag een nieuwe stadion wil bouwen. De club verkreeg een omgevingsvergunning hiervoor, maar hoogleraar Sabien Lust van de UGent weet dat blauw-zwart nog moet oppassen...

Club Brugge wil op de Olympiasite een nieuw voetbalstadion bouwen. De club kreeg deze week een omgevingsvergunning, maar of die standhoudt is maar de vraag.

Hoogleraar Sabien Lust van de UGent weet dat het nog niet allemaal in kannen en kruiken is. Er zijn namelijk een veertigtal buurtbewoners die opnieuw bezwaar gaan indienen, weet Sporza.

Er is ook een regel die zegt dat alle bezoekers rond het nieuwe stadion moeten kunnen parkeren. In de plannen van Club Brugge is dit echter niet het geval.

"De stad paste de regel uit 2011 aan, zodat Club toch met randparkings zou kunnen werken, maar de Raad van State heeft die regel geschorst", begon Sabien Lust bij VRT. "Als ze overgaan tot de vernietiging van de regel, is men niets met de vergunning."

"De Raad van State vindt dat de milieugevolgen van de herziening onderzocht moesten worden. Dat hebben ze niet gedaan, omdat ze dachten dat het "een kleine afwijking" is. Daar is de Raad het niet mee eens. De kans dat het reglement wordt vernietigd, lijkt me vrij groot. En dan vrees ik dat het terug naar af is voor Club Brugge", besluit ze.