Christian Burgess doet straffe onthulling over bekerfinale

Christian Burgess heeft op zijn sociale media een samenvatting gemaakt van het seizoen van Union SG. Tussendoor liet hij ook even weten dat hij de bekerfinale speelde met een gebroken middenvoetsbeentje.

Op X geeft hij een overzicht van een gek jaar. "23/24 - waar zelfs te beginnen? Spelen op Anfield in Europa en ze dan verslaan in Brussel. De aanvoerder zijn tegen Frankfurt en ze dan uit verslaan om door te gaan naar de laatste 16 van de Conference League. De eerste grote trofee van Union winnen in 110 jaar met een gebroken middenvoetsbeentje."

Union greep wel voor het derde jaar op rij naast de oppergaai. "Meeste overwinningen en minste verliezen in het Belgisch kampioenschap over 40 wedstrijden."

"We kwalificeren ons opnieuw voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. Ondanks al deze euforie blijft de teleurstelling dat we een halve punt tekortkwamen voor de titel. Maar we mogen trots zijn op hoe ver we boven onze stand presteerden."

"We verstoorden de status quo met een fractie van het budget. Bedankt voor alle steun tijdens het seizoen en nu is het tijd om te rusten, te genezen en ik kijk ernaar uit om jullie snel te zien!", richtte hij zich tot de fans.

Iedereen wist dat Burgess niet optimaal was aan het einde van het seizoen, maar dat hij zijn middenvoetsbeentje gebroken had, wisten we nog niet. Dat is trouwens niet zo'n makkelijk te genezen blessure aangezien de doorbloeding in de voet minimaal is.