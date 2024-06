Van een verrassing gesproken: Anderlecht concurreert met Zulte Waregem en gaat vol voor Edward Still

Vincent Euvrard slaagde er niet in om te promoveren met Zulte Waregem dit seizoen, terwijl dat wel duidelijk de bedoeling was. Uiteindelijk zal hij toch in 1A actief zijn volgend seizoen.

Euvrard trekt naar Dender, en dus moet Zulte Waregem op zoek naar een waardige vervanger. De club toont interesse in Edward Still, ze zouden vinden dat hij een interessant profiel heeft.

Maar Zulte Waregem moet oppassen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil Anderlecht vol voor Still gaan om hem trainer te maken van de RSCA Futures.

Paars-wit zou al een (verhoogd) bod hebben gedaan op Still om hem te overtuigen. De coach zal tussen vrijdag en volgende week maandag met een antwoord komen.

