Genk-speler hoopte te mogen blijven, beslissing is gevallen

Hij had in april de wens geuit dat Racing Genk de aankoopoptie in zijn contract zou lichten. Dat is echter niet gebeurd en dus zal Eduard Sobol naar Straatsburg moeten terugkeren.

Sobol was eerst linksback bij Club Brugge tussen 2019 en 2023, maar verkoos de Ligue 1, met als doel zich te vestigen in een van de vijf grote Europese competities. Met een gebrek aan speeltijd werd de Oekraïner al snel uitgeleend... aan Racing Genk, dat hoopte de kwaliteiten van de zeer aanvallende 29-jarige linksback te kunnen gebruiken nadat hun backs vertrokken. Hij was in zijn tijd bij Club één van de besten van het land. Toch liep alles niet zoals gepland. Sobol nam slechts deel aan 13 wedstrijden, waarvan vier als basisspeler. Dit seizoen heeft Sobol slechts 400 magere speelminuten verzameld. Eduard Sobol verlaat Racing Genk en de Jupiler Pro League Ondanks deze situatie had de voormalige speler van Slavia Praag en Shakhtar Donetsk, in een interview met Belang van Limburg, gehoopt te mogen blijven bij Genk. Bijna twee maanden later beweert dezelfde krantdat Racing Genk zijn beslissing heeft genomen en de aankoopoptie van Eduard Sobol niet zal lichten. Hij zal dus terugkeren naar Straatsburg in de zomer... op zoek naar een nieuwe uitweg?