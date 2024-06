De beslissing van Antwerp die al jaren in de sterren geschreven stond

De kogel is door de kerk. Jonas De Roeck is zoals verwacht de nieuwe coach van Royal Antwerp geworden. Daarmee is er een einde gekomen aan een aantal weken vol onduidelijkheid. Al stond de deal eigenlijk in de sterren geschreven.

Mark Van Bommel is niet langer de coach van Royal Antwerp FC. Na twee mooie seizoenen liet hij weten te stoppen bij stamnummer 1. En dus was de zoektocht naar de opvolger al eventjes bezig. Jonas De Roeck werd gezien als de grote kanshebber en nu is de kogel door de kerk.

Evert Winkelmans tekende in MidMid wel wat voorbehoud aan: "Ik vind Antwerp een grote stap. Het is en blijft een speciale club. Misschien vergeet ik zijn eerste jaar bij Westerlo een beetje, maar de samenwerking met Overmars en zo ..."

"Het zou niet zo gelijkwaardig zijn als bij Mark van Bommel. Met alle respect voor De Roeck, maar dan zal het Overmars zijn die de selectie maakt. De stap van een ontslag bij Westerlo naar Antwerp, dat toch nog een topclub is ... De verwachtingen van de fans zullen er wel zijn, buiten de top-5 vallen zal niet aanvaard worden."

En toch stond het eigenlijk wel al jaren vast en in de sterren geschreven dat Jonas De Roeck ooit coach zou worden van Royal Antwerp FC. In 2017 gaf Regi Van Acker het in een interview met Krant van West-Vlaanderen al een dat hij wist dat De Roeck ooit coach zou worden bij stamnummer 1.

Supporters enthousiast, bestuur overtuigd

De supporters? Die beseffen dat De Roeck als ex-speler iemand is die zeker kan aarden op de Bosuil. Dominik Van Landeghem van de federatie van Antwerp Supportersclubs legt uit bij VRT: "Hij kent het huis, hij heeft er ook enkele seizoenen zelf gespeeld."

"Hij kent Antwerp dus van binnen en van buiten en dat is zeker een voordeel. Qua profiel past hij ook bij de toekomst van onze club. Het is een jonge en ambitieuze coach, hij kent de competitie goed. We hebben veel vertrouwen in hem."

Jonas De Roeck kwam in 1998 vanuit de jeugd van Antwerp in de eerste ploeg terecht en speelde er tot 2001. Na omzwervingen bij onder meer Gent, Lierse en het Duitse Augsburg kwam hij tussen 2013 en 2015 nog eens terug.

Uiteindelijk eindigde hij zijn carrière als voetballer bij The Great Old, waarna hij meteen als coach aan de slag ging. Hij begon bij Lyra en Berchem en kreeg in 2017 zijn eerste kans op het hoogste niveau bij STVV.

STVV, Westerlo en Anderlecht als ervaringen

Die plukten hem na het ontslag van Márquez weg bij Berchem Sport en de eerste vijf speeldagen zette De Roeck de Kanaries meteen op een veiliger plaats in het klassement en stond zelfs eventjes tweede. Uiteindelijk werden ze tiende: een veilig seizoen.

Daarna trok hij naar RSC Anderlecht, waar hij het klappen van de zweep nog wat extra leerde als T2 onder Vincent Kompany, Frank Vercauteren en Fred Rutten onder meer. Hij nam een paar keer kortstondig over als T1 en coachte ook de U21 van paars-wit.

In 2021 volgde dan met KVC Westerlo een volgende kans als hoofdcoach met kans op doorstroming naar het hoogste niveau. En dat leverde heel wat succes op. In zijn eerste seizoen bij de club werd hij meteen kampioen in 1B en dwong zo promotie af.

Dat hij een jaartje later de Europe Play-off wist te halen en uiteindelijk zevende werd in de eindafrekening in het eerste seizoen op het hoogste niveau? Dat was misschien zelfs nog een straffere prestatie van hem en de Kemphanen.

RAFC heeft met Jonas De Roeck nieuwe T1! ✍️🔴⚪Jonas De Roeck (44) is de nieuwe hoofdcoach van RAFC. Hij heeft op de Bosuil een contract ondertekend voor de komende twee seizoenen. De Roeck heeft als voetballer een verleden bij Antwerp: hij speelde hier bij de jeugd en verdeeld… pic.twitter.com/BWWGSN1C01 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 4, 2024

Dit seizoen pakte de mayonaise niet meer zo goed, waardoor hij in december na negentig wedstrijden voor Westerlo - waarin hij gemiddeld 1,46 punten pakte per wedstrijd, sterke cijfers - werd ontslagen. Sindsdien wachtte hij geduldig op een nieuwe kans.

En nu terug naar waar het begon

Die krijgt hij nu bij de club van zijn hart Antwerp. Alle elementen om de puzzelstukjes in elkaar te laten passen zijn aanwezig. Dominant en aantrekkelijk voetbal is iets wat zowel de fans van Antwerp als De Roeck graag zien.

Het grootste vraagteken ligt misschien wel in de spelerskern. Wie moet er deze zomer allemaal vertrekken al dan niet uit financiële noodzaak en welke inkomende transfers kan The Great Old doen? Dat is nog koffiedik kijken.