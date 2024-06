Hayen geeft uitleg over bijgeloof achter grijze pull: "En je vergeet nog die zwarte"

Nicky Hayen werd kampioenenmaker van Club Brugge met steevast zijn grijze pull aan. Dat werd intussen een item. In een interview met Dave Peters in Het Nieuwsblad geeft Hayen daar nu meer uitleg over.

De mythe van de grijze pull kwam er bij toeval. "Waar ik hem heb gekocht? Ik heb die gekregen. De trui is van de lijn 1891 van River Woods. Kwam trouwens net uit toen ik naar de eerste ploeg ging", vertelt hij. De pull zou nooit meer verdwijnen. "Omdat ik toen het advies kreeg om niet in een trainingspak voor de dug-out te gaan staan, dacht ik: ‘Mooi truitje, ga ik aandoen.’ En de rest is geschiedenis." "Die 1891 is een verwijzing naar de club, het is een neutrale kleur, straalt rust uit en zit gewoon ook heel lekker… meer moest daar niet achter gezocht worden. Het is een eigen leven gaan leiden met dat bijgeloof en zo. Ach, en als je dan een paar matchen wint, waarom het spelletje dan niet een beetje meespelen?” Intussen is hij er erg aan gehecht. Hij verlaat het huis niet zonder. “Onmogelijk. 100% zeker altijd bij. Je vergeet nog de zwarte pull die ik draag tijdens de opwarming. Die hoort ook bij het ritueel.” Hij heeft zelfs een back up moest er iets mee gebeuren. “Dan ben ik zo verstandig geweest om een tweede pull mee te nemen. Een exacte kopie. Maar ik ga eerlijk zijn: ik heb nummer twee nog nooit aangedaan. Zo ben ik dan ook wel weer.”