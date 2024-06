Buurtbewoners Jan Breydel trekken weer ten strijde tegen nieuw stadion en dit is hun grootste probleem: "Het is een simpele eis"

Uiteraard was het na het toekennen van de Omgevingsvergunning wachten op nieuwe tegenkanting. De buurtbewoners geven de strijd niet op. Hun grootste zorg is dat ze ineens een muur van 47 meter hoog in hun tuin krijgen...

De Omgevingsvergunning zou volgens de autoriteiten deze keer rekening houden met alle verzuchtingen, maar daar zijn de buren van Jan Breydel het niet mee eens. "Wie wil er een stadion van 47 meter hoog in zijn tuin?", aldus Toon Van Moerbeke bij Sporza. "Het terrein is groot genoeg", zegt hij. "Het stadion kan dus perfect op een respectabele afstand van de woningen staan. Maar toch kiezen ze voor een muur van 47 meter op amper 50 tot 70 meter van de huizen." "En daar zouden we dan niets tegen te zeggen hebben? Club Brugge beweert constructieve gesprekken te voeren met de buurt. Wel, het is een simpele eis. Ze moeten gewoon aan de architect vragen om het stadion verder op te schuiven. Iedereen van de buurt zou onmiddellijk instemmen." Maar ook de parkeerproblemen zijn volgens de buurtbewoners nog niet opgelost. "In 2013 zei voorzitter Bart Verhaeghe nog dat hij weg wilde van Jan Breydel, omdat het nieuwe stadion nog meer hinder zou betekenen voor de buurt." De buurt is dan ook niet van plan het hier bij te laten. Ze zullen opnieuw naar de rechtbank trekken en daar hebben ze al drie keer hun gelijk gehaald.