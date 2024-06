Racing Genk staat op het punt om zijn eerste zomeraanwinst officieel te maken (en ze zoeken het weer in Zuid-Amerika)

Linkerverdediger van opleiding, Adrian Palacios zou de eerste zomerse aanwinst van Racing Genk moeten worden. Hij zal het vertrek van Eduard Sobol opvangen.

We kondigden het vanochtend al aan, Eduard Sobol zal Racing Genk verlaten, waar de aankoopoptie van zijn huur niet zal worden gelicht, waardoor hij verplicht wordt naar Sraatsburg terug te keren.

Hoewel de Oekraïner bijna niet heeft gespeeld dit seizoen, bleef hij een speler van het eerste team, regelmatig aanwezig op de bank en soms opgeroepen om aan het einde van de wedstrijd in te vallen.

Hoewel de 29-jarige speler verre van een onbetwiste basisspeler was, was hij dus een speler die de Limburgers snel moesten vervangen... idealiter voor de hervatting van de trainingen.

Racing Genk zal het vertrek van Eduard Sobol al compenseren

Volgens de Colombiaanse pers zou Genk zijn doel bijna hebben bereikt. Inderdaad, er wordt gemeld dat Adrian Palacios, een 19-jarige linksback van Deportivo de Cali, op weg is naar België.

Geschat op slechts een waarde van €50.000 op Transfermarkt, heeft de Venezolaan zeven wedstrijden gespeeld in de Colombiaanse eerste klasse dit seizoen. Hij zou ook in staat zijn om in de centrale verdediging te spelen. Hoewel zijn integratie in eerste instantie in de kern van Jong Genk zou kunnen gebeuren, zou de jonge speler wel naar Genk komen met als doel om op korte termijn de A-kern te versterken.