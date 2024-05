Opkomende veranderingen bij Beerschot: De wending die alles kan veranderen

Ondanks de titel en de promotie naar de Jupiler Pro League is er nog niet veel positieve vooruitzichten bij Beerschot. Financieel en in de bestuurskamer blijft het rommelen. Nu lijkt er enige hoop te komen.

Langverwachte aandeelhoudersvergadering

Op vrijdag 17 mei om 15:00 uur staat eindelijk de langverwachte aandeelhoudersvergadering van Beerschot gepland. Na lang wachten kregen de Vlaamse aandeelhouders eindelijk gehoor bij United World. De verschillende eigenaren zullen samenkomen om te bespreken hoe het verder moet met de Kielse club.

Belangrijke beslissingen

Vorige week donderdag kondigde Beerschot op zijn website aan dat er tijdens een uitgebreide bestuursvergadering enkele belangrijke beslissingen zijn genomen.

Zo is het ontslag van voorzitter Francis Vrancken aanvaard en is het mandaat van Thorsten Theys bevestigd. Hij krijgt de taak om in de komende weken en maanden de nodige financiële investeringen te plannen, met ondersteuning van bestuurslid Gunther Dieltjens.

Dit omvat de dagelijkse werking van de club, het opvolgen van het licentiedossier en de voorbereiding voor het seizoen 2024-2025.

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel

Tijdens deze vergadering kunnen de budgetten voor het komende seizoen worden vastgesteld en kan er discussie plaatsvinden over een mogelijke verkoop van de club of herschikking van de aandelen. Dit is noodzakelijk, aangezien sponsors, trainers, spelers en supporters momenteel nog in het duister tasten over de toekomst van de club.