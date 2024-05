Anderlecht-spelers reageren op het feit dat paars-wit volgend weekend al kampioen kan spelen

Door de overwinning tegen KRC Genk kan Anderlecht volgend weekend de titel al pakken. Alles zal afhangen van de omstandigheden, maar het is mogelijk.

RSC Anderlecht heeft nu 4 punten voorsprong op Union SG en 1 punt voorsprong op Club Brugge. Volgende zondag staat er een verschrikkelijk belangrijk duel op het programma. Paars-wit neemt het dan op tegen Club Brugge.

Bij een overwinning volgende week zou Anderlecht zelfs... kampioen kunnen worden. Maar daarvoor moet ook serieus gekeken worden naar de andere uitslagen.

Als Club Brugge op maandag van Union SG wint, kan Anderlecht geen kampioen worden op de 9e speeldag van de Champions' Play-offs.

Bij een overwinning van Union, kan paars-wit wel kampioen spelen volgende week. Dan moet Anderlecht zelf winnen van Club en Union moet dan verliezen van Cercle Brugge.

Bij een gelijkspel tussen Club en Union op maandag, kan Anderlecht kampioen spelen als het zelf wint van blauw-zwart en als Union niet wint van Cercle.

De spelers van Anderlecht denken er niet aan

Wanneer we het hierover hebben met de spelers van Anderlecht, blijven ze vrij kalm. "Het verandert niets voor ons, we moeten zondag winnen, dus denken we er helemaal niet aan", zegt Killian Sardella. Thomas Delaney vertelde hetzelfde.

"Ik wist helemaal niet dat het mogelijk was. Eerlijk gezegd verandert er niet veel. Wat als we kampioen spelen zonder mij op het veld (Delaney is geschorst, red.)? Dat kan me niet schelen (lacht)! Zolang we maar kampioen worden", lacht de Deen.