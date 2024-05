Wesley Sonck is vol lof voor jonge briljant uit Jupiler Pro League en geeft hem gouden tip

Een van dé namen waar dit weekend over gesproken werd is Konstantinos Karetsas. Een geweldige voetballer en dat liet hij ook zien in de Champions' Play-off tegen Royal Antwerp FC. De analisten? In katzwijm.

Filip Joos ziet in hem een weergaloze voetballer, die heel wendbaar is en hele snelle baltoetsen heeft. Dat hij het ook waarmaakt in een topwedstrijd tegen Antwerp, maakt volgens hem dat er een toekomst in de jonge speler zit.

"Hij is linksvoetig, maar speelt meestal van rechts. Het is een jongen met overzicht, een goede passing. Zijn handelsmerk is de snelle beweging en de voorzet", was ook Wesley Sonck in Extra Time zwaar onder de indruk van Karetsas.

"Ik heb hem vaak aan het werk gezien bij de B-ploeg van Genk en hij maakte toen ook indruk. Zo'n jongens hebben het vaak moeilijk tegen sterke beren, maar hij heeft de kwaliteiten om het echt te gaan maken", aldus Sonck.

Oproep aan Karetsas: kies voor België

Hij deed ook meteen een oproep: "Hij kan nog voor België en Griekenland kiezen en staat nu tussen de U17 en U19 een beetje in. Wat mij betreft nogmaals een oproep: kies voor België. Dat mogen we toch zeggen, nietwaar?"

"Of hij ooit Rode Duivel zal worden? Dat kan je nooit beloven, maar we zijn al zoveel potentieel kwtijgeraakt", verwees Sonck naar onder meer Bilal El Khannouss. "Wij kunnen niet kiezen, we weten niet hoe dat voor hen is."