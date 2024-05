'KAA Gent wil uitpakken op transfermarkt en richt pijlen op topschutter'

KAA Gent pakte dit seizoen net naast een ticket voor de Champions' Play-offs. De Buffalo's zijn wel al zeker van eindwinst in de Europe Play-offs en zullen daarom zeker een barragewedstrijd spelen.

Maar ondertussen zijn ze bij de club ook al heel wat aan het voorbereiden op volgen seizoen. Coach Hein Vanhaezebrouck vertrekt, terwijl Wouter Vrancken het roer zal overnemen.

Maar ook op de transfermarkt zal er flink wat ondernomen worden. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zouden de Buffalo's hun oog hebben laten vallen op Andri Gudjohnsen, de zoon van Eidur Gudjohnsen.

De 22-jarige spits is topschutter in Denemarken en maakte al flink wat indruk bij Lyngby. Gudjohnsen verzamelde ook al 21 caps bij de nationale ploeg van Ijsland.

Volgens Romano zou KAA Gent de spits graag overnemen. Hij meldt dat er gesprekken zullen plaatsvinden om over een mogelijke deal te praten. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...

🚨🇮🇸 Excl: Belgian side Gent make contact with Andri Gudjohnsen to sign 22 year old striker who’s top scorer in Denmark this season.



Gent are keen on signing Gudjohnsen and talks will follow to advance on this possible deal. pic.twitter.com/GOxd5UnpMH