Ex-commentator Tom Coninx heeft op zijn 49ste nog heugelijk nieuws te melden

Oud-commentator Tom Coninx woont al een tijdje in Italië. Daar is hij op 9 april al opnieuw papa geworden, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

Tom Coninx is er ondertussen 49. Met zijn Italiaanse vrouw Luigia Gava (30) is hij voor de tweede keer papa geworden. Ze hadden samen al een zoontje dat twee jaar oud is. Uit een vorige relatie heeft Coninx nog twee kinderen.

“Aura is geboren in Napoli en zal net als broerlief Paolo zowel de Italiaanse als Belgische nationaliteit hebben”, vertelt de kersverse papa aan Het Nieuwsblad.

Zijn leeftijd zal alvast geen probleem zijn. “Als oudere man van bijna vijftig is het dag na dag enorm genieten om die jongere garde rondom jou te hebben, die zich overigens volledig over hun kleine zusje ontfermt.”

Sporten

Een siësta om wat te recupereren van veel te korte nachten hoort er voor Coninx ook bij. “Je moet toch rekenen dat je een paar keer opstaat om de papfles te vullen, Aura eten te geven, enzovoort. Maar wat er ook gebeurt: elke dag sta ik om 7u op om te zorgen voor de andere kids die naar school moeten.”

Hij heeft alvast nog een tip voor kersverse ouders. “En onmiddellijk erna spring ik in mijn loopschoenen om dan een uurtje te hardlopen. Ik denk dat sporten, niet alleen joggen maar ook zwemmen of wandelen, in combinatie met die jonge energie hier in huis, een mens jong houdt. Dat helpt mij enorm.”