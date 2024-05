De schokkende beslissing van Wouter Vrancken die Dimitri De Condé verraste: "Dat kwam wel even binnen!"

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel dat Wouter Vrancken de deur achter zich dicht trekt bij KRC Genk. Vooral bij Dimitri De Condé kwam dit aan.

Het vertrek van Wouter Vrancken

Het kwam als een verrassing van formaat dat Wouter Vrancken KRC Genk verlaat. De grootste verrassing was nog dat hij kiest voor een avontuur bij rechtstreekse concurrent KAA Gent. Het was dan ook verschieten voor Sportief Directeur Dimitri De Condé.

Een schok voor De Condé

“Voor de uitwedstrijd bij Club Brugge hebben we een telefoontje gekregen vanuit de entourage van Wouter”, begint De Condé aan z’n verhaal voor de microfoon van Eleven/DAZN voor de wedstrijd van KRC Genk op het veld van Anderlecht. “Daarin werd aangegeven dat Wouter wilde vertrekken naar een bepaalde Belgische club. Toen werd AA Gent genoemd. Dat kwam wel even binnen.”

Direct praten met elkaar

“Na de thuismatch tegen Club hebben we een gesprek gehad met Wouter. Afgelopen maandag was er het laatste gesprek. Wij gaven aan dat er twee scenario’s waren. Scenario 1: we gaan rond de tafel zitten, we kloppen eens serieus op tafel, maar we gaan wel samen verder. Of scenario 2: als Wouter echt naar Gent wilde, dat we de samenwerking onmiddellijk moesten stoppen. Omdat er eventueel nog een barragematch tegen Gent gespeeld moet worden. De bal lag in hun kamp. Uiteindelijk besloot Wouter om Genk te verlaten.”