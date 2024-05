Union vraagt 15 miljoen, topploeg Tottenham is meer dan een beetje geïnteresseerd

Koki Machida kroonde zich donderdag nog tot de bekerheld van Union SG. Zijn goal leverde de Brusselaars de eerste prijs op sinds hun terugkeer naar het hoogste niveau. De Japanner zal straks zijn prestaties wellicht beloond zien met een prestigieuze transfer.

Machida is er dit seizoen helemaal doorgekomen. Hij is één van de grote sterkhouders. Vorig seizoen moest hij nog afrekenen met de concurrentie van Siebe Van der Heyden, maar dit seizoen staat hij op het voorplan. En dat is de grote Europese clubs niet ontgaan.

Union kocht hem voor één miljoen, maar gaat daar een veelvoud van terugkrijgen. Tottenham wou hem vorige zomer al kopen en is nog steeds geïnteresseerd.

Zijn profiel is aantrekkelijk in Engeland, gezien zijn speelstijl die geschikt is voor de Premier League. Het bestuur van Union vermoedt dat de speler niet veel langer bij Union zal blijven en zou hem willen laten gaan voor ongeveer 15 miljoen euro.

"Ik weet dat er veel artikelen over mij in de kranten zijn," glimlachte Machida daarover aangesproken. "Ik weet niet zeker of ik volgend seizoen nog bij Union zal zijn, ik ben niet zeker. Ik richt me vooral op het einde van het seizoen met de mogelijkheid om kampioen te worden."

Machida zal wellicht niet de enige zijn die geld in de Brusselse kassa zal opleveren. Ook Cameron Puertas, Mohamed Amoura en Gustav Nilsson worden al in verband gebracht met een transfer.