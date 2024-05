Ruud Vormer maakt bedenking over toekomst bij Zulte Waregem

Zulte Waregem slaagde er niet in de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Ruud Vormer twijfelt momenteel nog of hij verdergaat bij Essevee.

De teleurstelling was bijzonder groot bij Zulte Waregem. De promotie naar de Jupiler Pro League was het grote doel van dit seizoen, maar daar slaagde de club niet in. Niet rechtstreeks en ook niet via de play-offs.

De ontgoocheling is bij Ruud Vormer al een beetje doorgespoeld, zo geeft hij aan in een interview met De Zondag. Hij wijst er ook op dat het niet de play-offs waren, waar het verkeerd liep voor Essevee.

“We hebben het gewoon in de reguliere competitie weggegeven, met die 0 op 12 tegen KV Oostende en Franc Borains, vooral”, vertelt de Nederlander.

Nog een jaar onder contract

“En toch deden we op het einde nog mee, maar die play-offs... Toch moeilijk, hoor. Lommel was gewoon beter. Ik denk ook dat ze het zondag halen tegen Deinze, maar het zal weer om details gaan.”

Over zijn toekomst twijfelt de ex-speler van Club Brugge alvast nog, op zijn 36ste ondertussen. ““Ik lig er nog een jaar onder contract, hé”, klinkt het voorzichtig en al lachend. “Ik heb er nog zin in, laat ik het zo zeggen. Maar ik moet er nog even over nadenken, dat wel.”