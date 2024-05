🎥 Emotioneel eerbetoon tijdens Anderlecht-Genk, waar het volledige stadion aan deelnam

In de 20ste minuut van de wedstrijd Anderlecht-Genk werd er geapplaudisseerd voor Wim Vandenbussche, de RSCA-supporter die onwel werd tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge en later overleed. Het spel werd onderbroken en ook de spelers en supporters van Genk namen deel aan het eerbetoon.

Het was een emotioneel moment zaterdag, in de 20e minuut van RSCA-Genk. Er werd een eerbetoon gebracht aan Wim Vandenbussche, de Anderlecht-supporter die op 39-jarige leeftijd onwel werd tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge en later overleed.

Zijn gezicht en naam, samen met een boodschap van de familie, werden getoond op de gigantische schermen van het stadion. "De familie wil de fans, stewards en hulpdiensten bedanken. Voor altijd in ons hart", stond er te lezen. Heel het stadion applaudisseerde, snel gevolgd door de 22 spelers en de scheidsrechter.

De heer Visser legde het spel stil en ook de Genk-fans namen deel aan het eerbetoon. Het stadion scandeerde vervolgens zijn naam.