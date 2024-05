Bij zwaar ontgoocheld Genk zagen ze het helemaal anders: "We hadden meer en betere kansen dan Anderlecht"

De frustraties zitten hoog bij KRC Genk. Hun seizoenseinde is er eentje dat best als chaotisch omschreven kan worden gezien alles wat er in de coulissen gebeurd is. En op het veld loopt het voor geen meter met nu al het vierde verlies op rij.

Al moeten we er wel bij zeggen dat het tegen Anderlecht helemaal zo slecht niet was als in de vorige drie matchen, die allemaal kansloos verloren werden. Met een tikkeltje meer geluk had Genk ook met een gelijkspel uit het Lotto Park kunnen weggaan.

Dat vond ook Patrik Hrosovsky. "Een pijnlijke nederlaag omdat we goed speelden en meer kansen hadden dan zij", aldus de Slovaak. "Zo’n doelpunt net voor rust is altijd pijnlijk, maar we bleven in de tweede helft wel gaan."

"We hadden ook kansen, maar maakten ze niet af. Wat de motivatie nu nog is? Dat is duidelijk: we willen vierde worden, want we willen Europees spelen.”

We moeten die vierde plaats pakken voor de fans

Die vierde plaats wordt nu wel bedreigd door Cercle Brugge. Bilal El Khannouss zag wel dat het niveau hoog genoeg is om in de laatste twee matchen nog iets uit de kast te halen. “We spelen geen slechte wedstrijd, met lef zoals gevraagd is geweest door de staf."

"Maar we moeten efficiënter zijn, want we hebben wel kansen gehad. Maar ook dat is voetbal. Het zijn moeilijke tijden voor ons, de fans en iedereen binnen club."

El Khannouss moet zich zelf ook niet laten meesleuren door de beslissingen van de scheidsrechter. Maar het is inderdaad de efficiëntie dat het belangrijkste probleem bleek. "Dat is niet enkel vandaag een probleem. We moeten laten zien wie we zijn in deze moeilijke tijden. We doen het ook voor de fans, want ze reizen altijd met ons mee. Daarvoor wil ik hen nog bedanken.”