RWDM komt met officieel statement na pijnlijke degradatie

Het doek is gevallen voor RWDM. Na de 2-0 nederlaag tegen KAS Eupen zijn de Brusselaars gedegradeerd naar de Challenger Pro League.

RWDM moest zaterdag winnen om nog een kans te hebben op het behoud, maar dan mocht KV Kortrijk niet winnen tegen Charleroi. De Kerels deden dat niet en verloren met 3-1, maar RWDM deed niet wat het moest doen.

De Brusselaars gingen met 2-0 de boot in tegen KAS Eupen, dat al gedegradeerd was. Daardoor komt er nu een seizoen in de Challenger Pro League aan. RWDM stuurde via zijn officiële kanalen een bericht de wereld in.

'Ondanks de voortdurende inspanningen van de club, spelers en sportieve staff, is RWDM er niet in geslaagd om in de Jupiler Pro League te blijven na haar eerste seizoen in deze klasse sinds de heroprichting', klinkt het bij de club.

'Het bestuur van de club zal nu tijd nemen om de oorzaken van dit falen te analyseren om RWDM zo goed mogelijk voor te bereiden op het volgende seizoen en het nastreven van haar nieuwe sportieve doelen. We zijn vastberaden om sterker terug te komen.'

De club sluit af met een dankwoord na het seizoen in de JPL. 'RWDM bedankt alle personen die toewijding hebben getoond aan de club gedurende het seizoen.'