Fans van Anderlecht zijn er klaar voor: twee schitterende tifo's en "La pyro toute l'année"

Brian Riemer riep vrijdag nog de supporters van Anderlecht op om er een hel van te maken in het Lotto Park. Wel, die aanbeveling hebben ze ter harte genomen. De harde kern kwam op de proppen met twee schitterende tifo's.

"ik wil onze fans oproepen om er de wedstrijd van het jaar van te maken voor ons. Ik ben blij dat we nog twee van onze laatste drie wedstrijden thuis mogen spelen. Het Lotto Park moet een hel worden", zei Riemer gisteren.

Toen wist hij al dat Mauves Army iets in petto had. De harde kern achter het doel kleedde zich in witte overgooiers en pakte uit met niet één, maar twee tifo's.

Bij eentje daarvan hadden ze hun gebruikelijke leuze 'c'est l'apéro toute l'annéé' vervangen door 'c'est la pyro toute l'annéé'. Waarna ze de daad bij het woord voegden.

Conditietrainer Hubert Lemaire werd ook in de bloemetjes gezet. De man was meer dan 20 jaar actief bij Anderlecht en kreeg uit de handen van CEO Sports Jesper Fredberg een afscheidscadeau.

Ook RSCA Futsal kreeg een ereronde na een nieuwe titel. En ook de U14 van de club werd gehuldigd voor hun kampioenschap.