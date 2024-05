Wie speelt er volgend seizoen in de Jupiler Pro League? "De deur naar eerste klasse stond nog nooit zo wijd open als dit seizoen"

Lommel SK staat zondagnamiddag voor een levensbelangrijk duel met KMSK Deinze. De twee clubs spelen voor een eventuele promotie.

Lommel SK neemt het zondagnamiddag op tegen KMSK Deinze. De Limburgers trekken naar Oost-Vlaanderen met maar één doel en dat is winnen.

De heenwedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel in Lommel, dus alles kan nog. De ploeg die doorstoot, zal het tegen KV Kortrijk moeten opnemen voor een plaats in de Jupiler Pro League.

Ex-speler Mirek Waligora hoopt in ieder geval dat de club het haalt. "Ik volg het op de voet en ga nog geregeld naar thuiswedstrijden. Het leeft ook wel in de stad", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"De Lommelaars willen opnieuw eersteklassevoetbal zien. Wedstrijden tegen Genk en Anderlecht in plaats van matchkes tegen Jong Genk en de RSCA Futures."

Een andere ex-speler, Philip Haagdoren, ziet dat dit het perfecte moment is om naar eerste klasse te stijgen. Ik ben dit seizoen een viertal keer gaan kijken. Als er in de laatste jaren ooit een moment was waarin het moet gebeuren, dan is het nu wel."

"Met drie mogelijke promovendi stond de deur naar eerste klasse nog nooit zo wijd open als dit seizoen. Eigenlijk hadden ze altijd in die top twee moeten eindigen", besluit hij.