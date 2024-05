De Mos en Boskamp zijn het roerend eens: "Hij is de beste speler in deze play-offs, hij bepaalt alles!"

Johan Boskamp en Aad De Mos, twee Nederlanders die eigenlijk meer Belg dan Hollander zijn. Ze volgen de Belgische competitie op de voet en zien quasi alle matchen. Hun oordeel is dan ook toonaangevend. Ze bespraken ook "de beste speler in de play-offs".

Voor zowel Boskamp als De Mos is het duidelijk wie dat is. "Voor mij is Hans Van­aken de beste speler in deze play-offs. Hij bepaalt alles bij Club Brugge. Hij dirigeert, regisseert het tempo, zorgt voor rust", zegt De Mos in Het Nieuwsblad.

Boskamp geeft zijn kompaan overschot van gelijk. “Club Brugge is opnieuw Club Brugge omdat Hansie weer Hansie is. Hij draagt die ploeg."

"Je hebt ook Skov Olsen en Nusa die het publiek kunnen vermaken met dribbels, maar als de druk hoog wordt, dan staan zij er niet altijd. Ze lijken me zo gevoelig. Hansie weet hoe het moet. Ik zag hem vroeger al bezig bij de jeugd van PSV en daarna toen hij bij Lommel zat, waar de Peet (Peter Maes, red.) coach was. Ook daar zette hij de lijnen uit.”

Vanaken is dan ook de man die Club de titel kan bezorgen. Maar er is nog een felle discussie aan de gang. Moet de beste Belgische speler in de JPL niet mee naar het EK?

“Wat mij betreft, moet Hansie mee naar het EK. Zoals hij nu voetbalt, kan de bondscoach niet naast hem kijken", aldus Boskamp. "Alleen maak ik die keuzes niet. Als het aan mij ligt, pakken we ook Castro-Montes van Union mee naar Duitsland. Heerlijke speler.”