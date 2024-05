Het mysterie van Kompany's toekomst bij Burnley onthuld: "Morgen wordt weer een spannende dag"

Het doek is dan wel gevallen voor Burnley. Dit verandert niets aan de strijdvaardigheid van Kompany. Dit liet hij uitschijnen tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

Het doek viel voor Burnley

Het begon nog goed voor Burnley tegen Tottenham, maar uiteindelijk kon er niet gewonnen worden. Ontluikende hoop verdampt: Burnley's teleurstelling is een feit

Dit zorgde ervoor dat de club van Vincent Kompany na één seizoen teruggaat naar The Championship. De voormalige kapitein van de Rode Duivels blijft echter strijdvaardig.

Een nieuwe start maken

Het was geen teleurgestelde Vincent Kompany nadat de degradatie een feit was. "Vandaag eindigt de Premier League voor ons, maar vanaf morgen doen we er weer alles aan om Burnley opnieuw richting de Premier League te loodsen."

Volgend jaar nog trainer bij Burnley?

"Morgen is de eerste dag om weer succesvol te zijn. Morgen is de eerste dag van het volgende seizoen voor mij", stelde Kompany, waarmee hij de geruchten over een vertrek de kop indrukt.

"We gaan hier nu niet in een hoekje zitten kniezen of mokken. We moeten gewoon de mouwen weer opstropen. Ik heb nog altijd een opwindende ploeg om mee te werken. Morgen wordt weer een spannende dag, wat er ook gebeurt", bleef Kompany strijdvaardig.