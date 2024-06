Waarom spelen de Rode Duivels tegen godbetert Montenegro en Luxemburg? 'Tedesco had ander plan in gedachten, maar Belgische voetbalbond was iets vergeten'

De Rode Duivels spelen vanavond de eerste van twee uitwuifwedstrijden vooraleer ze richting Duitsland verhuizen. Met Montenegro en Luxemburg zijn het niet meteen de meest sexy tegenstanders die ze bekampen. Al is daar een héél duidelijke reden voor.

Vanavond en zaterdag is het Koning Boudewijnstadion het decor voor de uitwuifwedstrijden tegen Montenegro en Luxemburg. We hoeven er geen tekening bij te maken: een halfvol stadion zal voor beide wedstrijden een succes zijn.

Al heeft de keuze van de tegenstand - en het feit dat we niet sparren tegen pakweg Spanje of Italië - ook een reden. Het Laatste Nieuws weet dat er op de oorspronkelijke voorbereiding op het EK geen oefenwedstrijden gepland stonden.

© photonews

Domenico Tedesco en Frank Vercauteren verkozen een oefenkamp zonder wedstrijden. Door een te korte voorbereiding leken extra trainingen beter dan veredelde oefenwedstrijden waar de internationals enkel risico mijden.

Maar dat was zonder de kleine lettertjes in het reglement van UEFA gerekend. De Europese voetbalbond verplicht de nationale bonden om tien oefenwedstrijden per jaar in te lassen die gespreid zijn over vijf interlandperiodes.

Waarom koos België voor Montenegro en Luxemburg?

De Belgische voetbalbond moest in allerijl op zoek naar twee extra oefenwedstrijden. En het spreekt voor zich dat Spanje, Italië en de andere toplanden reeds bezet waren. Uiteindelijk waren Montenegro en Luxemburg nog vrij om naar Brussel te reizen.