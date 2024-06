Jan Mulder geeft zijn ongezouten mening over afscheid van Vincent Mannaert bij Club Brugge

Het einde van de competitie in de Jupiler Pro League betekent ook afscheid nemen van bepaalde figuren.

Met Mark van Bommel en Hein Vanhaezebrouck noemen we twee van de meest opvallende mensen die afscheid namen van hun club op het einde van deze jaargang in de Jupiler Pro League.

Voor Vanhaezebrouck was dat heel mooi, zo zag ook Jan Mulder. “Hij veegde een traan uit zijn oog en zou later over dat moment zeggen dat 'het iets doet met een mens'”, klinkt het in HUMO. “Volgend seizoen zullen we niet meer kunnen genieten van zijn persconferenties met soms half-verborgen vegen uit de pan naar het bestuur.”

Goed voor de sfeer bij Club Brugge

Maar Mulder zag wat hij zelf ‘het technisch beste afscheid’ noemt in Brugge gebeuren. De analist houdt zich niet in en geeft zijn ongezouten mening over de situatie. “De succesvolle CEO Vincent Mannaert leefde al geruime tijd in onmin met voorzitter Bart Verhaeghe en had besloten de geliefde club te verlaten.”

Verhaeghe sprak een dankwoord uit voor Mannaert, voor de laatste wedstrijd tegen Cercle Brugge. Mannaert kreeg ook een shirt cadeau, met het nummer 12 en zijn naam erop.

“Na de overhandiging omhelsde Verhaeghe zijn vertrekkende CEO innig en langdurig. De heren meenden er niks van. Misschien was het hypocriet wat Verhaeghe en Mannaert daar presteerden, maar wel goed voor de sfeer in het stadion.”