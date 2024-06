Opvallende naam valt als offensieve versterking bij Club Brugge

Club Brugge pakte zijn negentiende landstitel. Het belooft mogelijk ook een drukke zomermercato te worden in het Jan Breydelstadion.

Club Brugge is opnieuw landskampioen. Het gaf trainer Nicky Hayen, die de ploeg naar de titel loodste, ondertussen al een nieuw contract voor volgend seizoen.

De aanstelling van Hayen als coach zou er ook wel eens voor kunnen zorgen dat de Limburger zelf enkele namen voorstelt als inkomende transfers.

En daarbij valt in een gesprek tussen Het Nieuwsblad en Hayen de naam van Aboubakary Koita, momenteel nog aan de slag bij STVV.

Hayen leerde Koita kennen bij Geel. “Ik zie hem nog zo op tafel staan op oefenkamp. Hij moest zingen. Geweldig moment omdat hij vrij verlegen en timide was. Tot dan dus. Het werd steeds heftiger, iedereen deed mee”, vertelt Hayen.

Derde keer samenwerken?

“Twee minuten later stond hij zelfs in bloot bovenlijf op die tafel. En maar rappen en zingen. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk. Zelden gezien dat iemand een groep zo meekrijgt.”

De kans dat hij naar blauwzwart komt is er wel. “Ik heb al twee keer uitstekend met hem samengewerkt. Bij Geel en later bij Beveren. Of er nog een derde keer komt? We zullen zien”, laat Hayen een opening.

Koita ligt nog tot het einde van volgend seizoen onder contract bij de Kanaries. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 5 miljoen euro. In 38 wedstrijden was hij dit seizoen goed voor 15 doelpunten en 3 assists.