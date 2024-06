📷 Club Brugge maakt afscheid van sterkhouder bekend

Club Brugge gaat niet verder met Eder Balanta. Dat laat blauwzwart op zijn sociale mediakanalen weten.

Club Brugge staat voor een drukke transferzomer. Er zijn heel wat zaken die geregeld moeten worden. De voorbije weken waren er al enkele spelers die hun contract verlengden.

Dat is niet het geval voor Eder Balanta. Club Brugge is einde contract en verlaat blauwzwart, zo laat men weten op de sociale media van de club.

Balanta speelde de voorbije vijf jaar voor Club Brugge. Hij kwam in 2019 over van het Zwitserse Basel naar het Jan Breydelstadion.

In zijn periode bij Club Brugge werd Balanta een half seizoen verhuurd aan het Duitse Schalke 04. Hij kan deze zomer dus transfervrij overstappen naar een nieuwe ploeg.

De middenvelder is 31 jaar en van Colombiaanse afkomst. Of er grote interesse is voor Balanta, is momenteel niet echt geweten.