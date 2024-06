Montenegro en Luxemburg: Gert Verheyen zegt of dergelijke matchen wel nut hebben

De Rode Duivels spelen voor het EK oefenmatchen tegen Montenegro en Luxemburg. Niet meteen de tegenstanders die je verwacht als voorbereiding op een groot toernooi.

Vanavond spelen de Rode Duivels een eerste oefenpot tegen Montenegro. Niet de sexy tegenstander voor het grote publiek of om je ploeg te meten.

Analist Gert Verheyen zegt hoe zo’n tegenstander er soms komt. “Je moet natuurlijk altijd zien wie er beschikbaar is en tegen ons wil spelen. Daarbij komt ook het financiële plaatje: wat moeten we betalen of wat krijgen we om tegen bepaalde landen te spelen?”, klinkt het bij Sporza.

Al zou het volgens de analist ook kunnen dat de bondscoach zelf de tegenstander zorgvuldig uitkoos. “Die kiest meestal voor een ploeg met een gelijkaardig profiel als dat van een van de toekomstige tegenstanders.”

Wellicht winnen de Rode Duivels twee keer gemakkelijk en incasseren ze ook geen enkel doelpunt in de twee wedstrijden.

“Maar je zit met een periode van twee weken die je moet overbruggen, dan is het ook maar normaal dat je die weken opvult met wedstrijden. Dat gebeurt ook op clubniveau”, gaat Verheyen verder.

Veel tijd om tactisch te sleutelen is er niet, maar toch heeft zo’n wedstrijd wel degelijk zijn nut. “Je leert er altijd iets uit. Het is echt de logica zelve dat je die wedstrijden nog speelt. Dat er geen spanning aan vasthangt en dat het resultaat van ondergeschikt belang is, zal altijd zo zijn. Maar dat betekent niet dat we er helemaal geen belang aan moeten hechten.”