Match made in heaven? De keuze van Sam Baro en de grote uitdaging na tien jaar Europees voetbal

Opnieuw is er een kogel door de kerk. Wouter Vrancken werd op woensdagmiddag voorgesteld door KAA Gent als nieuwe coach. De oefenmeester heeft grote schoenen te vullen na tien keer Europees voetbal voor de Buffalo's. Zelf kijkt hij uit naar zijn nieuwe job.

Het is stilaan duidelijk dat we op weg zijn naar een serieuze carrousel onder de voetbaltrainers aankomende zomer. Hein Vanhaezebrouck stopt bij KAA Gent, Mark van Bommel bij Royal Antwerp FC en Wouter Vrancken bij Racing Genk. Die laatste maakt nu de overstap naar Gent.

De voorbije weken werd ook Club Brugge genoemd voor de huidige coach van KRC Genk, maar ondertussen is het dus duidelijk dat het Gent is geworden voor de coach. Het barrageduel tussen Genk en Gent voor Europees voetbal lag te lastig zou liggen, waardoor Vrancken al even coach af was bij Genk.

© photonews

“Ik wil geen vergelijking maken met Genk. Er is heel veel gezegd en geschreven over mijn vertrek, ik zei er nog niets over. Bij deze. Ik ga niet met modder gooien. Littekens hou ik er niet aan over, dat barrageduel was wel vreemd, maar ik ben blij dat we Europees spelen", aldus Vrancken zelf over de zaak.

Wouter Vrancken een goede match met Gent?

Bij KAA Gent hadden sommige supporters liever gezien dat Hein Vanhaezebrouck toch zou blijven, maar dat was met de nieuwe baas Sam Baro een moeilijk gegeven. En ook huidig assistent Danijel Milicevic hadden sommige fans hoog zitten - ook hij is het dus niet geworden.

Vrancken is natuurlijk ook een oude bekende - hij speelde tussen 2004 en 2006 voor de Buffalo's. Niemand die dus bij voorbaat tegen De Keizer uit Sint-Truiden zal zijn. Maar is het een goede match tussen hem en Gent?

De voorbije maanden was Vrancken meermaals duidelijk richting zijn bestuur in Genk en liet hij verstaan dat er deze winter een verlies aan kwaliteit is gebeurd door een aantal uitgaande transfers. Rest de vraag: kan hij zijn stempel in Gent meer drukken?

Hein Vanhaezebrouck - toch ook geen doetje - zag deze winter met Fofana, Cuypers en Gift Orban meer dan de helft van zijn productie vertrekken. Ook Gent wist zich vanaf januari minder te wapenen en greep zelfs naast de Champions' Play-off.

Aanvallend voetbal in de Planet Group Arena?

Dat is ook meteen een van de grootste mogelijke problemen die Wouter Vrancken kan tegenkomen bij Gent. Want als er geld voorhanden is, dan is er ook heel wat mogelijk. De speelstijl van Gent komt namelijk overeen met die van Vrancken.

© photonews

Die gebruikte bij Genk dit seizoen al verschillende plannen, waarbij aanvallend voetbal het motto is. Ook naar de supporters toe, die vaak veeleisend zijn in wat ze willen. Het kan een match made in heaven zijn, veel zal van de zomer (en winter) afhangen.

Sowieso worden het wel moeilijke voetsporen om te vullen, want de voorbije tien seizoenen haalde KAA Gent altijd Europees voetbal. Ook afgelopen seizoen lukt dat opnieuw na een barrageduel. Zeven keer was Vanhaezebrouck de man.