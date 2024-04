Hein Vanhaezebrouck heeft veel lof voor de supporters van KAA Gent en komt met deze woorden

KAA Gent miste ook in het seizoen 2023-2024 uiteindelijk de Champions' Play-off. In de Europe Play-off dan maar proberen opnieuw een Europees ticket te vrijwaren? Het is de enige mogelijkheid.

Zaterdagavond is er tegen KVC Westerlo een nieuwe thuiswedstrijd voor de Buffalo's. Dan kunnen ze een nieuwe stap zetten richting de groepswinst in de Europe Play-off en een barragewedstrijd voor Europees voetbal.

"We hebben play-off 1 gemist. Iedereen weet wel hoe dat gebeurd is", aldus Hein Vanhaezebrouck op een persconferentie. "We moeten reageren als team, als spelers, als staf. We zijn profs, dus dat we zijn opgestaan is niet vreemd."

"Het knapste zijn de supporters. Dat vind ik ook het enige dat knap is eigenlijk. Zij waren ontgoocheld na het reguliere seizoen, maar hebben zich vol achter ons gezet. Ze steunen ons enorm", aldus de oefenmeester van KAA Gent.

Complimenten voor de supporters

Vanhaezebrouck schuwt de complimenten niet: "Het uitvak in Westerlo zat vol, in Leuven ook zo goed als vol en tegen Standard en Mechelen hebben ze zich ook vocaal laten horen. Dat is gewoon geweldig hoe ze zich achter ons en achter de ploeg zetten."

"Ik ben daar ongelooflijk fier op. Laat ons verder doen op die manier." Als Gent de Europe Play-off weet te winnen, dan volgt een barragematch om Europees voetbal. Op die manier zouden ze voor de vierde keer op rij in de Conference League kunnen eindigen.