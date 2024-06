Franky Vercauteren geeft bijzonder antwoord over zijn relatie met Vincent Kompany

Franky Vercauteren is momenteel aan de slag als technisch directeur bij de Rode Duivels. Hij werkt nauw samen met bondscoach Domenico Tedesco.

38 jaar oud is bondscoach Domenico Tedesco, maar het is voor een ervaren rot als Franky Vercauteren geen enkel probleem om met een jonge trainer samen te werken.

“Ik ben altijd een opleider geweest. In plaats van jonge spelers te helpen stel ik me nu ten dienste van een jonge trainer. Ik kan me weer verjongen”, klinkt het bij HUMO.

De samenwerking met de Duitser loopt vlot. “Met Domenico samenwerken is ook voor mij een leerproces, en soms zelfs een openbaring. Maar ik ben rustiger. Domenico is wat... prikkelbaarder. En ik kan mijn ervaring inbrengen. Dit wordt zijn eerste EK. Ik heb er als speler één meegemaakt, en twee WK's.”

Nochtans liep zijn laatste samenwerking met een jonge coach, Vincent Kompany bij RSC Anderlecht, niet echt goed af. Vercauteren geeft dan ook een helder antwoord over zijn relatie met Kompany.

Geen contact meer

“Ach... Met Vincent had ik niet dezelfde band als met Domenico. We deelden ook niet altijd dezelfde visie, maar dat wist ik vooraf. Het grote probleem waren de anderen. Laten we zeggen dat het anders opgelost had kunnen worden.”

De overstap naar Bayern München is een goede keuze voor Kompany, vindt ook Vercauteren. “Bayern is echt iets voor hem. Vincent is niet Burnley, maar Bayern, City, Chelsea, Barcelona. Dát is z'n natuurlijke biotoop.”

Felicitaties heeft hij echter niet overgemaakt aan zijn leerling van enkele jaren geleden. “Sinds Anderlecht hebben we geen contact meer”, klinkt het heel nuchter.