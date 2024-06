Geld scheppen in Saoedi-Arabië of VS of... toch bij Real Madrid blijven? De toekomst van Luka Modric is bevestigd!

Real Madrid won afgelopen weekend de Champions League. Voor Toni Kroos was het een prachtig afscheid van het clubvoetbal. Luka Modric denkt dan weer niét aan zijn voetbalpensioen.

Toni Kroos kondigde enkele weken geleden al aan dat het EK zijn laatste wapenfeit zal worden als profvoetballer. De 108-voudig international droomt ervan om in eigen land afscheid te nemen met de Europese titel. Real Madrid probeerde de middenvelder te overtuigen om door te gaan, maar dat is (voorlopig) niet gelukt.

De toekomst van Luka Modric is dan weer wél duidelijk. Het is nog wachten op de bevestiging van de speler zelf, maar in het feestgedruis liet Florentino Perez weten dat de voormalige Gouden Bal er nog een seizoen zal bij doen.

© photonews

"Luka zal nog een seizoen doorgaan", aldus de voorzitter van De Koninklijke. "Daar moet niemand aan twijfelen. We zijn dan ook blij dat hij die beslissing heeft genomen. Modric is één van de absolute clublegendes van Real Madrid."

De contractverlenging van Modric is - ook al hing ze de laatste weken wél in de lucht - toch een verrassing te noemen. Vorige zomer stond de Kroaat nog op de achterste poten omdat Real Madrid enkele héél lucratieve aanbiedingen had geweigerd, terwijl hij niet langer een basispion is.

Waar speelt Luka Modric volgend seizoen?

Ook nu staan de Saoedische, Amerikaanse en Turkse clubs in de rij om Modric héél véél geld te betalen om een seizoen uit te bollen. Dat is echter niét het plan van de 38-jarige Kroaat. Hij gaat volgend seizoen met Real Madrid op zoek naar enkele bijkomende prijzen.