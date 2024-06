Komt er een enorme verrassing of niet? Real Madrid-voorzitter vertelt dat hij er alles aan doet om Toni Kroos te overtuigen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Toni Kroos nam afgelopen weekend afscheid van Real Madrid met een extra Champions League-trofee. De 34-jarige middenvelder stopt na het EK met voetballen. Al deed Real Madrid al wel alles aan om hem te overtuigen.

Toni Kroos kondigde enkele weken geleden al aan dat het EK zijn laatste wapenfeit zal worden als profvoetballer. De 108-voudig international droomt ervan om in eigen land afscheid te nemen met de Europese titel. Enig probleem: Die Mannschaft wordt niet gezien als één van de topfavorieten.

Al zal een (vroegtijdige) uitschakeling de middenvelder niét op andere gedachten kunnen brengen. Ook Real Madrid deed er de voorbije weken - en eigenlijk nog steeds - alles aan om Kroos te overtuigen om door te gaan.

"We hebben Kroos een contractverlenging voor één seizoen aangeboden", aldus Florentino Perez. "Het is ons echter niet gelukt om hem te overtuigen. Toni heeft zijn zinnen gezet om te stoppen op een hoogtepunt. En dat is gelukt. Al geef ik niet op." (lacht)

Een niet onbelangrijke kanttekening: het is een unicum dat Real Madrid een dertiger zelf een nieuw contractvoorstel doet. Normaal gezien verwacht Perez van zijn oudere spelers dat ze zelf aangeven wat de plannen zijn.

Is Toni Kroos volgend seizoen nog een profvoetballer?

"Maar Kroos is een legende van Real Madrid", besluit de voorzitter van De Koninklijke. "We zullen hem dan ook herinneren als één van de groten uit de geschiedenis. De deur bij Real Madrid staat altijd voor hem open."