René Vandereycken mist één grote naam in EK-selectie voor de verdediging van de Rode Duivels

De Rode Duivels spelen vanavond een eerste oefenpot richting het EK. Tegenstander is Montenegro.

De Rode Duivels zijn bezig aan hun voorbereiding op het EK in Duitsland. Vanavond volgt er een eerste oefenwedstrijd, al is het maar de vraag of we daar veel wijzer uit zullen worden, want enkele sterkhouders blijven nog aan de kant.

René Vandereycken kijkt vooral uit naar wat de bondscoach met zijn defensie zal doen. De analist is zelf voorstander van een driemansverdediging, maar dan had hij wel een extra Rode Duivel voor de defensie opgeroepen.

Al lijkt Tedesco vooral voorstander te zijn van een viermansverdediging en dan zit je toch met de leeftijd en wendbaarheid van Vertonghen en Witsel.

“Hoe vaak heeft Witsel al in een viermansverdediging gespeeld? Dat mag je niet onderschatten. Ook de combinatie van Vertonghen met Debast of Faes heeft mij trouwens nog niet volledig kunnen overtuigen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Bij een driemansverdediging speelt de verminderde wendbaarheid een minder groot belang. “En naast die twee ervaren mannen kan je dan nog Faes of Debast zetten. Al blijf ik erbij dat ook Alderweireld op die positie zijn waarde zou hebben.”

“Ik zeg voor alle duidelijkheid niet dat een viermansverdediging met Witsel en Vertonghen niet kan werken - dat hangt ook af hoe andere rollen op het veld worden ingevuld - maar mijn eerste gevoel zegt dat die optie te weinig zekerheid biedt.”