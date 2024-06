STVV reageert met niet mis te verstane boodschap op vertrek van Thorsten Fink

KRC Genk stelde vandaag Thorsten Fink aan als nieuwe trainer. Het nieuws is natuurlijk een domper voor STVV en de supporters.

Thorsten Fink is de nieuwe trainer van KRC Genk. Bij STVV komt het vertrek van de coach bijzonder hard aan. De club heeft een statement gelost als reactie op het vertrek van Fink. “Beste supporters. Vandaag geraakte bekend dat hoofdtrainer Thorsten Fink onze club verlaat”, klinkt het.

“We zijn Thorsten en zijn staf in eerste instantie dankbaar. Het afgelopen seizoen beleefden we samen een memorabel jubileumjaar. De doorbraak van heel wat talenten en het positieve voetbal zorgden voor een onvergetelijke 100ste verjaardag.”

De club wou op langere termijn samenwerken met Fink en verwijst daarvoor naar het contract dat meteen voor twee seizoenen werd afgesloten.

“Het moderne voetballandschap verandert echter snel. Dat de coach onze samenwerking vroegtijdig beëindigde en aan de mouw van onze spelers trekt, werpt een schaduw over die positieve herinnering. Maar als STVV-familie staan we hierboven en zijn we sterk genoeg om dit een plaats te geven. Dat tonen we al een eeuw lang.”

“Maar zoals je weet: de kopie kan het origineel nooit evenaren. Dat een rivaal als Genk onze aanpak tracht over te nemen, toont bovendien aan dat we als club op de goede weg zijn. We zijn niet langer het kleine broertje, waar zogenaamd geen rekening mee gehouden wordt. We zijn een uitdager geworden, die als giant killer de top 6 regelmatig het vuur aan de schenen legt.”

De club stelt de supporters gerust dat er ook volgend seizoen een bekwame coach en een strijdbaar elftal tussen de lijnen komt. “De komende dagen en weken zullen we de verandering opnieuw omarmen. Door in eerste instantie een coach aan te trekken die onze visie en passie deelt. En door vervolgens opnieuw een kwalitatieve kern samen te stellen, zoals je van ons gewoon bent”, klinkt het nog.