Is Bart Verbruggen de doelman van Oranje op het EK? Ronald Koeman geeft tekst en uitleg bij zijn keuze

Bart Verbruggen zal op het EK de titularis zijn tussen de Nederlandse palen. Ronald Koeman heeft de keuze voor de voormalige doelman van RSC Anderlecht bevestigd.

Bart Verbruggen zal het doelvlak van Oranje verdedigen tijdens het komende EK in Duitsland. De 21-jarige doelman krijgt de voorkeur op Mark Flekken (Brentford FC, nvdr.) en Justin Bijlow (Feyenoord, nvdr.).

"Verbruggen heeft getoond dat hij het niveau aan kan", klinkt het bij Ronald Koeman. "Ik heb tijdens de laatste interlandperiode gekozen om Bart en Flekken elk een wedstrijd te laten spelen. Maar eigenlijk was ik er op dat moment al uit."

© photonews

De bondscoach van Nederland twijfelde geen moment over zijn keuze. "Voor mij is het héél duidelijk. Bart is mijn nummer één. En hij is eveneens de nummer één van doelmannentrainer Patrick Lodewijks. Zijn leeftijd? Hij speelt in de Premier League, hé."

De doelmannenkwestie was de voorbije weken een topic bij onze Noorderburen. Brighton & Hove Albion betaalde vorige zomer twintig miljoen euro om Verbruggen weg te halen bij RSC Anderlecht. In de Premier League verzeilde hij in een rotatiesysteem met Jason Steele.

Hoe reageert Bart Verbruggen als eerste doelman van Oranje?

"Ik ben heel blij met het nieuws dat ik zal spelen op het EK", klinkt het uit de mond van Verbruggen zelf. "Tijdens de voorbije interlandperiodes had ik natuurlijk het gevoel dat ik een goede kans had. Maar het is enorm leuk om dan ook die bevestiging te krijgen."