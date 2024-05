Nicky Hayen onthult extra motivatie van Club Brugge in de play-offs na Europese uitschakeling

Club Brugge moet na de Europese uitschakeling tegen Fiorentina de focus opnieuw op de play-offs richten. Daarin heeft het alles in eigen handen voor de landstitel.

Als Club Brugge zich nu wel of niet geplaatst had voor de finale van de Conference League, de focus moest na de halve finale sowieso naar de play-offs gaan. De finale van de Conference League vindt pas na play-offs plaats.

Maandag ontvangt Club Brugge al Union thuis, daarna volgen nog een uitwedstrijd tegen Anderlecht en afsluitend een derby tegen Cercle Brugge voor eigen volk. De weg naar de titel is dus nog moeilijk voor Club Brugge.

Hayen ziet Brugse publiek als motivatie

Voor Nicky Hayen mag de Europese uitschakeling geen gevolgen hebben voor de rest van de play-offs. "Er heerste ontgoocheling, wat ook 100% terecht is. Maar als je de reactie van het publiek zag, dat gaan de spelers ook meenemen."

"Dat is ook hetgene wat we willen meenemen na de Europese uitschakeling. We gaan uit het toernooi, maar wel met opgegeven hoofd. Dat is volgens mij wel terecht als je ziet hoe we gespeeld."

"Dat open boekje dat we gekregen hebben van het publiek moet wel motivatie geven om die laatste drie wedstrijden van de play-offs tot een goed einde te brengen", zei Hayen nog. Met nog twee thuiswedstrijden mag dat geen probleem zijn.