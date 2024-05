📷 Jarige Thibaut Courtois krijgt erg speciaal bezoek na nieuwe clean sheet

Na een heel seizoen met verschrikkelijk veel blessureleed te kampen, lijkt Thibaut Courtois nu weer helemaal in orde te zijn. Hij mocht zaterdag alweer in doel starten.

Courtois maakte zijn comeback tegen Cadiz. Die wedstrijd werd met 3-0 gewonnen en even later werd Real Madrid ook landskampioen in Spanje.

Zaterdagavond mocht de Belgische doelman alweer plaatsnemen tussen de palen. Dit keer won Real Madrid met 0-4 van Granada. Zo heeft Courtois twee clean sheets in evenveel wedstrijden.

Een leuk verjaardagscadeau voor Courtois, die zaterdag 32 kaarsjes mocht uitblazen. Maar daar bleef het niet bij, want hij kwam ook nog eens een oude bekende tegen.

De doelman ging na de overwinning op de foto met Remco Evenepoel. Iets waar beide heren plezier uit haalden. "Leuk om je weer op het veld te zien, kampioen. Altijd leuk om bij te praten!", klonk het bij Evenepoel.

