Verschrikkelijk nieuws: Antwerp-speler betrokken in ernstig ongeval: "We hopen op een goede afloop"

Eliot Matazo, speler van Antwerp, is zaterdagochtend betrokken geraakt in een ernstig verkeersongeval. De middenvelder reed met zijn auto op een fietser in, die zwaargewond is geraakt. De speler is zwaar onder de indruk van het gebeuren.

"Vanochtend is Eliot Matazo betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval met een fietser. Volgens de eerste vaststellingen zou de fietser mogelijk verblind door de zon zijn geweest en door het rode licht zijn gereden", laat Antwerp weten. "Zoals gebruikelijk bij dit soort ongevallen werd bij Eliot een speeksel- en alcoholtest afgenomen en beide waren negatief. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van overdreven snelheid." "Zonder te willen vooruitlopen op het onderzoek naar het ongeval wijzen alle elementen, waaronder de verklaringen van getuigen, in de richting van een spijtig ongeval." "Eliot is enorm onder de indruk van de gebeurtenissen en noch speler noch de club zullen verdere verklaringen afleggen tot het onderzoek is afgerond. Onze gedachten gaan uit naar de fietser en zijn familie, en Eliot en de club hopen op een goede afloop." Vanochtend is Eliot Matazo betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval met een fietser. Volgens de eerste vaststellingen zou de fietser mogelijk verblind door de zon zijn geweest en door het rode licht zijn gereden. Zoals gebruikelijk bij dit soort ongevallen werd bij Eliot… pic.twitter.com/6C7rjDqqEh — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 11, 2024





