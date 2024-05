Eliot Matazo krijgt vreselijk nieuws te horen na zwaar verkeersongeval dat hij had

Eliot Matazo van Royal Antwerp FC was zaterdag betrokken bij een verkeersongeval. Daarover is helaas geen goed nieuws.

Zaterdagochtend was Eliot Matazo betrokken bij een zwaar verkeersongeval. De middenvelder van Royal Antwerp FC kwam in botsing met een fietser.

De club bracht dat nieuws toen zelf naar buiten. Ondertussen laat Het Nieuwsblad weten dat de fietser overleden is. Het gaat om een man van 85 jaar.

Volgens de eerste vaststellingen zou de fietser mogelijk verblind geweest zijn door de zon en door het rode licht gereden zijn. Matazo legde een negatieve speeksel- en alcoholtest af en er zou ook geen sprake geweest zijn van overdreven speler.

Spijtig ongeval

Onze landgenoot, die gehuurd wordt van AS Monaco, was enorm aangedaan van de gebeurtenissen. Donderdag speelde Matazo nog mee in de verloren bekerfinale tegen Union SG.

“Volgens de eerste vaststellingen betreft het een spijtig ongeval. De Bredabaan was een tijdje afgesloten. Er diende geen verkeersdeskundige ter plaatse te komen, gelet de omstandigheden”, laat de politie weten aan de krant. Zij bevestigen ook het overlijden van de man, op zaterdagavond.

We wensen de familie van de overleden fietser alvast veel steun in deze moeilijke tijden. Ook Eliot Matazo steken we graag een hart onder riem.