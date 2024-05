Waarom Standard plots moet vrezen voor algemeen forfait en degradatie

De wedstrijd tussen Standard en Westerlo kon niet doorgaan. De gevolgen zouden echter bijzonder groot kunnen zijn.

Een unieke situatie in het Belgisch voetbal deze week. De supporters van Standard verhinderden de spelersbus naar Sclessin te rijden, waardoor de wedstrijd tegen Westerlo niet kon doorgaan.

De scheidsrechter liet echter weten dat het voorlopig nog niet om een forfait ging, maar wel om overmacht. De voetbalbond zal moeten beslissen wat er met de wedstrijd gebeuren zal, maar iedereen verwacht toch een forfait voor de Rouches.

En daar stopt het niet bij. Als de harde kern van de club dat ook de volgende twee wedstrijden weet te forceren, dan heeft Standard drie keer op rij forfait aan zijn been en dat zou een algemeen forfait en degradatie betekenen.

Onderbroken wedstrijden

En als de start van de wedstrijd niet kan voorkomen worden, dan kan de harde kern ook nog ingrijpen door de wedstrijd zelf te verstoren met bijvoorbeeld pyrotechnisch materiaal. Ook dan behoort een forfait tot de mogelijkheden.

Of de fans van Standard het, ondanks alle malaise waarin hun club verzeild geraakte sinds de overname door 777 Partners, zover zullen laten komen is maar zeer de vraag, maar de ontevredenheid is bijzonder groot.

Standard speelt in de Europe Play-offs nog tegen KAA Gent op Sclessin en trekt ook nog naar KV Mechelen.