Tedesco over de problemen die opdoken tijdens oefeninterland met Witsel en Openda: "Het is gezond"

Veel conclusies konden er niet getrokken worden uit het oefenduel tegen Montenegro. De bondscoach gebruikte het duel vooral om jongens die niet veel minuten maakten matchritme te geven. Maar er waren ook wel wat problemen.

Zoals Axel Witsel die door de spits van Preston North End, Milutin Osmajic, voorbij gelopen werd in een spurtduel waar hij twee meter voorsprong heeft. Dat doet toch niet het beste vermoeden als we op het EK ook in een viermansverdediging gaan aantreden.

De bondscoach was echter positief. "Het was Axel zijn eerste keer onder mij, maar dat voelde je niet. Die situatie? Dat moet ik herbekijken, want live is het moeilijk te beoordelen. Ik moet de startposities bekijken. Maar ik maak me er geen zorgen over."

En dan was er op het einde nog die penaltyfase waarbij Doku, Openda en Trossard kibbelden over wie hem zou nemen. "Het is gezond, het is goed", argumenteerde Tedesco. "De jongens willen scoren en willen allemaal die bal. Er was ook niet te veel discussie, want we hadden vooraf bepaald wie ging trappen."

Onze conclusie was dat we zonder Romelu Lukaku niet veel gaan bewerkstelligen met Openda als diepe spits. Veel rennen, maar weinig rendement. "Hij rent veel en komt altijd in een goeie positie. Maar het is inderdaad een verschil of je met Loïs of met Romelu speelt", gaf Tedesco nog aan.

"Loïs zijn belangrijkste wapen is zijn snelheid. Hij blijft diep lopen, telkens opnieuw. Als je als verdediger een halve seconde slaapt, is hij weg. Dat is niet makkelijk voor een tegenstander. Maar ik begrijp ook dat die goal ontbreekt. En dat weet hijzelf ook. Hij kreeg de kansen en creëerde ze ook mee. Hij zal nog scoren, daar ben ik zeker van."