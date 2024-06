Chelsea, Roma, Napoli of zelfs Anderlecht? Mourinho wordt voorgesteld bij Fenerbahçe en spreekt over mogelijke transfer van Lukaku

José Mourinho is officieel voorgesteld als nieuwe coach van Fenerbahçe SK. Op de geruchtenmolen werd Romelu Lukaku al meteen gespot met zijn verhuiskoffers in de hand. De Portugees reageert.

José Mourinho is de nieuwe coach van Fenerbahçe SK. The Special One tekende een contract tot medio 2026 bij de Turkse topclub. Zijn doel is simpel: de landstitel terug naar Sari Kanaryalar brengen.

Maar dat is niet alles. De Turken rekenen erop dat de aanwezigheid van Mourinho ervoor zal zorgen dat er enkele topspelers hun handtekening zullen zetten. In de Turkse media circuleren al enkele dagen de namen van Romelu Lukaku en Paulo Dybala als mogelijke versterkingen.

© photonews

"Ik heb nooit spelers meegenomen naar een nieuwe club", is Mourinho héél duidelijk. "Ik ben dus ook niet van plan om spelers van AS Roma te gaan halen. Al kan ik er verder weinig over zeggen. We hebben nog niet over mogelijke transfers gepraat."

Al laat The Special One ook weten dat de Turkse media niet moeten vissen. "Ik wil eerst kijken naar de huidige spelersgroep en wat de mogelijkheden zijn. Al is het niet mijn stijl om namen te droppen in de media. Ik vraag dan ook dat ik mijn werk in alle rust kan doen."

Waar speelt Romelu Lukaku volgend seizoen?

Nog even dit: Mourinho hoeft zijn woord in principe niet te breken om Lukaku te halen. Big Rom is nog steeds eigendom van Chelsea FC, terwijl AS Roma niet slagkrachtig genoeg is om hem definitief binnen te halen.