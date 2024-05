Hoe een Union een internationale sensatie creëerde die niet lang in België zal blijven

Mohamed Amoura kende met Union al een fantastisch jaar. Zijn persoonlijke statistieken zijn indrukwekkend en de eerste prijs van het seizoen is binnen. Buitenlandse clubs schuiven aan in de rij voor hem.

Een succestransfer

Mohamed Amoura kwam vorige zomer aan in België. Union kon hem wegkapen bij het Zwitserse Lugano en de transfer was al een schot in de roos. Hij scoort namelijk aan de lopende band bij de Brusselaars.

De 24-jarige Amoura kwam dit seizoen al 45 wedstrijden in actie voor Union. Daarin kwam hij maar liefst 23 keer tot scoren en gaf hij 7 assists. Indrukwekkende cijfers en dat heeft voor de nodige buitenlandse interesse gezorgd.

Marktwaarde is explosief gestegen

Toen Union Amoura vorige zomer overnam van Lugano had hij volgens Transfermarkt.com een marktwaarde van 2 miljoen euro. Union zag het potentieel en legde 4 miljoen euro neer voor de Algerijnse international.

Ondertussen zijn er al drie updates geweest en is zijn marktwaarde gestegen naar 16 miljoen euro.

Buitenlandse interesse

Volgens Ekrem Konur, transferspecialist, zijn er meerdere clubs uit zowel de Premier League als de Serie A die interesse tonen in Amoura. Clubs zullen alvast diep in de buidel moeten tasten om Amoura weg te kapen bij Union.

Amoura staat namelijk nog tot medio 2027 onder contract bij Union en de club heeft zelf een optie om dit met één jaar te verlengen.