Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels'

België dreigt opnieuw een jong talent kwijt te spelen. Na eerdere dossiers rond dubbele nationaliteiten duikt nu een nieuwe naam op die voor een verrassende beslissing kan zorgen.

België verloor de laatste jaren al heel wat jonge talenten met een dubbele nationaliteit aan andere landen. Een trend die pijnlijk begon te worden voor de Rode Duivels, waardoor Vincent Mannaert er de focus op legde.

Bilal El Khannous, Konstantinos Karetsas, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki,... Het zijn slechts enkele voorbeelden van spelers die de Belgische nationale ploeg links lieten liggen. Nu komt daar mogelijk een extra naam bij.

Nieuwe dreiging voor de Rode Duivels?

Volgens Sacha Tavolieri heeft Rayane Bounida achter de schermen al vaker laten blijken dat hij een voorkeur heeft voor de nationale ploeg van Marokko. Dit zou heel slecht nieuws kunnen zijn voor de Rode Duivels.

Als de Marokkaanse voetbalbond werk maakt van dit dossier, zouden de Duivels opnieuw een talent van Marokkaanse origine verliezen. Een scenario dat Mannaert zal moeten proberen voorkomen.



Bounida genoot zijn opleiding onder meer bij Anderlecht, waar hij werd weggeplukt door Ajax. Hij speelde ook al voor alle Belgische jeugdploegen, tot de U21.