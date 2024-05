Slecht nieuws voor Nicky Hayen? Ex-topvoetballer verwijst zelf naar mogelijk hoofdtrainerschap bij Club Brugge

Nicki Hayen is voortreffelijk bezig en lijkt Club Brugge naar de landstitel te loodsen. Of hij ook coach is in Jan Breydel volgend seizoen, is nog altijd een open vraag.

De prestaties en resultaten van Club Brugge sinds Nicky Hayen het heeft overgenomen van de ontslagen Ronny Deila spreken boekdelen. Toch is het niet zeker of blauw-zwart wel met hem doorgaat als T1. Sinds het ontslag van Deila worden verschillende namen aan Club Brugge gekoppeld als potentiële nieuwe trainer.

Eén van die namen, is Ruud Van Nistelrooy. Er zou zelfs in een eerdere fase al met hem gesproken geweest zijn, vooraleer beslist werd om Hayen zijn werk te laten verderzetten tot minstens het einde van het seizoen. In elk geval is Van Nistelrooy een maand na zijn vertrek bij PSV Eindhoven meer dan klaar voor een nieuwe uitdaging.

Van Nistelrooy lonkt ook naar België

Dat heeft de Nederlander te kennen gegeven in een gesprek met het Algemeen Dagblad. Waar kan zijn toekomst dan liggen? "We kijken het meest in landen waar ik zelf heb gespeeld." Dan komen landen als Nederland, Duitsland, Engeland en Spanje in beeld. "Maar een club met een goed profiel kan ook best in België zitten."

Dat lijkt een duidelijke verwijzing naar Club Brugge. De huidige leider in de Jupiler Pro League is de enige Belgische ploeg die al concreet met Van Nistelrooy in verband is gebracht. En het is ook twijfelachtig of de topspits van weleer zou openstaan voor een verblijf bij veel andere Belgische voetbalclubs. Van één ding is hij zeker.

Verwijzing naar Club Brugge

"Ik blijf zeker binnen West-Europa. En ik ga niet werken in de woestijn. Ik wil laten zien wat ik kan als trainer", is Van Nistelrooy vastberaden zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen.