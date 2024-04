Is de knoop doorgehakt? 'Club Brugge zet zoektocht naar nieuwe coach stop'

Club Brugge staakt (voorlopig) de zoektocht naar een nieuwe coach. Nicky Hayen krijgt de resterende wedstrijden volop zijn kans om zich te bewijzen.

Club Brugge was sinds het ontslag van Ronny Deila actief op zoek naar een nieuwe coach. Er werd gesproken met onder meer Karel Geraerts, Ruud van Nistelrooy en Hein Vanhaezebrouck.

Het Nieuwsblad weet dat de actieve zoektocht eventjes wordt stopgezet. Nicky Hayen krijgt de komende weken de kans om zich verder te bewijzen.

© photonews

Club Brugge doet mee om de titel in de Jupiler Pro League en staat in de halve finale van de Conference League. In dat opzicht is de beslissing van Bart Verhaeghe héél logisch te noemen.

Belangrijk: dit wil niet zeggen dat Hayen volgend seizoen sowieso aan de slag gaat als coach van Club Brugge. De oefenmeester ad interim kan vooral bewijzen dat de huidige resultaten geen toevalstreffers zijn.

Is Nicky Hayen ook volgend seizoen de coach van Club Brugge?

Een terugkeer naar Club NXT is sowieso niet aan de orde. Hayen heeft de ambitie om op het hoogste niveau te coachen. Voor zijn komst naar het A-elftal was Club Brugge zelfs niet van plan om hem in het Jan Breydelstadion te houden.